Assalto notturno dei lupi: sbranate 7 pecore nane. I proprietari: “non ci resta che chiudere”

Le foto dei capi d’allevamento sbranati dai lupi, ridotti a carcasse, e un testo colmo di esasperazione, rassegnazione ma anche di denuncia nei confronti della politica da parte dei proprietari dell’azienda “La Casa del pastore” di Lastebasse, Marco e Fanny i loro nomi, che si trova ai confini tra Veneto e Trentino in località Montepiano. Un’oasi nella natura tra boschi, prati e animali che attira parecchi visitatori nei fine settimane.

E’ stato un amaro risveglio per loro, stamattina all’alba, dopo essersi resi conto che nel corso della notte precedente il ricovero per gli ovini era stato preso d’assalto da un branco di lupi. Si sono trovati di fronte ai loro animali morti, precisamente 7 esemplari di pecora nana d’Ouessant, celebre per rappresentare la razza ovina più “piccola” al mondo.

Stamattina, dopo la scoperta, la decisione di rendere nota la notizia e allo stesso modo le crude immagini che mostrano gli effetti dell’attacco dei predatori dei boschi sulle pecore che non hanno trovato scampo. “Questa volta è la goccia che fa traboccare il vaso – si legge nel post pubblicato lunedì sulla pagina Facebook – . Fare agricoltura in montagna è una sofferenza, sul piano economico insostenibile e con l’introduzione e il non controllo (abbattimento) dei grandi predatori è assolutamente impossibile. Molto probabilmente dopo 15 anni di fatiche immense per ripulire Montepiano quasi sicuramente chiuderemo! L’unica cosa che può cambiare questo disastro è la politica; se vi va girate più che potete queste immagini. Sono disperato”.

Le pecore erano custodite a cielo aperto, all’interno di recinti protetti da reti, ma non sono bastati a respingere gli incursori. A vigilare sui capi dei cani di grossi taglia, razza pastore della Sila, ma anche i “sorveglianti” di tale stazza difficilmente possono opporsi a un branco di lupi se costituito da molte unità, come probabilmente è avvenuto in questo episodio specifico. Almeno si sono salvati gli esemplari di alpaca presenti ed altri animali accuditi nell’allevamento di Lastebasse.