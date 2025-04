Lupi, Cecchellero: “Più rimborsi e progettualità per le malghe”. Formaggio: “Veneto pronto ad agire”

Dopo gli incontri fra i sindaci del territorio ed il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente, Claudio Barbaro, lo scorso 10 marzo a Roma, arrivano anche da parte della Regione Veneto le prime proposte concrete a contenimento dell’allarme lupi diventato ormai un’emergenza in molti comuni del vicentino.

Tra i più operativi sul fronte aperto, da residente in zona montana e forte di una lunga militanza con la fascia tricolore, il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Andrea Cecchellero, a spiegare l’iniziativa che prevedrebbe l’aumento dei rimborsi per il bestiame predato e una serie di specifiche progettualità per le malghe: “La situazione dei pascoli è cambiata molto negli anni: nel riconoscere l’importanza della tutela degli allevatori e della loro attività, anche a beneficio del territorio montano veneto, la nostra Regione ha impegnato notevoli risorse economiche e umane per garantire la convivenza tra il lupo e le attività antropiche compresenti. Un primo passo è stato avviare delle collaborazioni con le Università di Padova e Sassari, per progettualità uniche su scala nazionale ed europea, anche con l’impiego di moderne tecnologie. In questo momento, invece, la stessa amministrazione regionale sta procedendo alla corretta mappatura delle malghe del Veneto, attualmente oltre 700, con il gruppo più cospicuo nel Vicentino con il 37 per cento del totale, parametrandola poi alla presenza e frequenza degli attacchi da parte dei grandi carnivori”.

Tutto questo in vista del declassamento della specie a livello europeo, mentre, nel contempo, una stima della popolazione dei lupi con basi scientifiche sarà fondamentale per applicare le future eventuali deroghe: “Dei due importanti provvedimenti approvati negli ultimi giorni -conclude Cecchellero – uno prevede l’aumento di circa il 20 per cento dei rimborsi per determinate tipologie di capi, come le vacche da latte e le cavalle, mentre il secondo concretizza un accordo con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino, per realizzare il progetto ‘Formazione del personale di vigilanza e supporto nelle attività di monitoraggio genetico del lupo in Veneto’.

Le parole di Joe Formaggio. “Grazie alla tempestività del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Luca de Carlo, che sta cercando di risolvere il problema sulla base della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva sullo status di protezione del lupo, si potrà risolvere questa terribile piaga, a prescindere dalle posizioni di certi animal/ambientalisti che vivono nel loro mondo delle favole. Subito dopo – conclude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio – le Regioni e quindi anche il Veneto avranno maggiore flessibilità e più autonomia per gestire la situazione, dando ai nostri agricoltori e allevatori risposte immediate per fronteggiare questo problema”.