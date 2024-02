Nuova frana dopo contrada Busatti: interrotta una seconda volta la strada per Folgaria

Era stata riaperta per il ponte dell’Immacolata dello scorso 8 dicembre, dopo che un vasto movimento roccioso si era abbattuto sui tornanti al confine fra le province di Vicenza e Trento, ma è già chiusa di nuovo: questa notte una nuova frana ha fatto cadere massi di grandi dimensioni sulla strada che da Lastebasse porta a Folgaria, costringendo il comune trentino a chiudere nuovamente l’importante collegamento viario con la regione autonoma.

Complice il maltempo ma non solo, la strada Sp350 è da questa notte chiusa al traffico per frana al km 26, anche questa volta in località Busatti. Il transito è completamente interrotto: per raggiungere l’Alpe Cimbra dalla Val d’Astico è necessario imboccare la strada per Tonezza o per Asiago.

Un nuovo disagio e una nuova spesa da affrontare dopo quella dello scorso autunno: con pendolari e trasportatori esasperati e, sullo sfondo, il grande quesito di un collegamento viario sempre più a rischio dissesto. Analisi sul tavolo di tecnici e politica in attesa di una risoluzione che non sarà immediata.