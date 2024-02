Furti, aggressioni e “spaccate” nei negozi a Vicenza: Possamai convoca un vertice in città

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Escalation di reati predatori a Vicenza città nelle ultime settimane, con il Comune che decide di “correre ai ripari” attraverso la convocazione di un vertice urgente tra forze di polizia, rappresentanti dello Stato e autorità locali per studiare azioni coordinate e decise di contrasto alla criminalità e alla delinquenza.

Questo in seguito ai furti a raffica nelle abitazioni private che si sono registrati di recente in città, in particolare nel quartiere di San Bortolo guardando agli ultimi fatti di cronaca, ma anche alle spaccate ai negozi e alle aggressioni a scopo di rapina. Case svaligiate di notte e di giorno, con prevalentemente denaro e gioielli rubati e danni a infissi, attività commerciali prese di mira forzando porte e finestre.

Il tavolo di confronto si terrà in Prefettura a Vicenza e costituirà un comitato a più voci per l’ordine pubblico e la sicurezza. Si chiederanno più poliziotti operativi in città e in periferia del capoluogo berico. “I vicentini non devono aver paura di girare per le strade – spiega Giacomo Possamai – non è tollerabile in alcun modo. Chiederò il massimo sforzo affinchè vengano assicurati presto alla giustizia i responsabili delle aggressioni recenti in particolare. Tutti gli enti territoriali uniti chiederanno al Ministero degli Interni di potenziare l’organico della Questura, come i fatti recenti rendono necessario”.

Nei giorni recenti sono state denunciati furti a più riprese, riportati nelle cronache cittadine di Vicenza. In stradella Retrone un cane di piccola taglia è stato rinchiuso in un armadio dai saccheggiatori, in modo da agire indisturbati, probabilmente dopo essere stato malmenato secondo la padrona di casa, un’anziana residente in città. Due invece gli episodi denunciati nelle ultime 48 ore in luoghi pubblici: un’aggressione a scopo di rapina utilizzando lo spray al peperoncino contri un utente intento a prelevare denaro al bancomat, una seconda in zona Ferreto de’ Ferreti dove un 57enne è stato avvicinato da due malintenzionati armati di coltello, con rapina sfumata per la reazione della possibile vittima, esperta di arti marziali.