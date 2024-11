Via libera per la riapertura dell’ultimo tratto “della Vena” che collega Lastebasse a Folgaria

A 6 mesi dalla chiusura alla viabilità riapre domani la strada provinciale 136 “della Vena”, arteria di montagna che collega l’Altovicentino al Trentino per la zona dell’Altopiano di Folgaria. Dal 22 maggio scorso, infatti, la via di comunicazione era stata interdetta per il cantiere allestito da Vi.Abilità per conto dell’ente provincia di Vicenza. Prima di quella data si procedeva a senso unico alternato.

Un intervento messo in calendario da tempo e concluso nei termini previsti, per procedere sul piano concreto all’allargamento della sede stradale. In modo da renderla più sicura e comoda per i mezzi in transito e loro conducenti. Si tratta in questo caso del 2° stralcio, i cui lavori sono stati intrapresi nell’autunno 2023.

Il costo complessivo dell’opera infrastrutturale da poco completata ammonta a 1,7 milioni di euro. Una buona notizia non solo per chi era solito come pendolare percorrere la Sp136 ma anche per offrire una via alternativa da e per Folgaria, provenendo da Arsiero, Tonezza del Cimone e Lastebasse, Comuni di confine tra territori vicentini e trentini. I lavori ultimati hanno riguardato la manutenzione opere di protezione dei versanti, interventi urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio. Il primo tratto, della lunghezza di 3,8 chilometri, era già stato oggetto di intervento. Recente invece il completamento del tratto finale lungo 600 metri con il raccordo alla SP92 Francolini e la reimmissione sulla strada dei Fiorentini in località Restele Melegnon.

Prevista per domani, venerdì 29 novembre, una cerimonia d’inaugurazione alla presenza di autorità amministrative locali e provinciali. Appuntamento nel pomeriggio alle 15 all’incrocio tra la Sp 136 della Vena e la SP 9p Francolini, in Comune di Lastebasse. Presenti per l’occasione Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza, Davide Berton, consigliere provinciale con delega alla viabilità, i sindaci dei Comuni di Arsiero, Lastebasse, Tonezza del Cimone, Folgaria, il presidente dell’Unione Montana Alto Astico e rappresentanti dei Comuni dell’Unione Montana, Enzo Urbani, presidente di Vi.Abilità e i progettisti e le imprese che hanno realizzato l’opera.