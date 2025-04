Minorenne scivola finendo tra i cespugli sull’argine del Tesina. Raggiunta dai pompieri

Si è risparmiata un pericoloso tuffo in acqua, ma è rimasta comunque ferita nella caduta dal pendio finendo a terra proprio sulla sponda del torrente Tesina. A raggiungerla qui e poi portarla in salvo questa mattina alle 10, in territorio di Torri di Quartesolo, sono stati i pompieri giunti da Vicenza dopo l’allarme lanciato da un amico che passeggiava insieme a lei.

A venire soccorsa dagli operatori del 115 è stata una ragazza minorenne vicentina, trovata in un punto non agevole sotto la via camminabile di via dei Finanzieri. Sarebbe scivolata in maniera accidentale, sull’erba resa viscida dalla pioggia, fermandosi sul terrapieno che dà sul ciglio del corso d’acqua.

Dopo la prima assistenza assicurata dai vigili del fuoco, si è deciso di assicurare la giovane a una barella. Utilizzando una scala come scivolo, è stata riportata sopra l’argine del Tesina e affidata alle cure del personale sanitario del Suem giunto nel frattempo in ambulanza e con un’automedica. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale a seguire le operazioni di recupero.

La minore, che vive poco lontano, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo del capoluogo berico. Le sue condizioni generali sono in corso di valutazione, ma non si riscontrerebbero rischi gravi per la sua salute, al netto delle contusioni riportate nel ruzzolone a valle per parecchi metri.

