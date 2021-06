L’Itt Chilesotti trionfa ai Mondiali di robotica: studenti thienesi premiati “al quadrato”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche la versione “senza confini” della RoboCup Junior 2021, vale a dire i Mondiali della tecnologia robotica che si sono svolti negli Stati Uniti come quartier generale ma nell’inedita modalità on line post-pandemia, incoronano la squadra degli studenti vicentini dell’Itt “G. Chilesotti” di Thiene. Oltre al titolo tricolore, ora, infatti, è arrivato quello iridato.

Il quintetto di studiosi dalle menti brillanti è stato proclamato team vincitore assoluto nella categoria “Rescue League” dalla giuria internazionale dell’organizzazione, nel corso di una cerimonia in streaming conclusa lunedì in mattinata – orario italiano – dopo due settimane di prove a distanza in cui il prototipo meccanico elaborato e costruito a Thiene ha dominato la scena tra i partecipanti.

Una kermesse, quella meglio nota come rescue line, che simula un percorso di salvataggio virtuale da compiere attraverso un robot con intelligenza artificiale, non telecomandato, rispettando determinati parametri tecnici e compiti da assolvere in esclusiva autonomia. Scenario in cui un mese e mezzo fa i ragazzi delle superiori si erano già laureati campioni italiani. Proprio in quell’occasione si erano guadagnati il pass per lo step internazionale, in cui sono piovute nuove soddisfazioni a certificare l’ottimo lavoro del team “AngloVeneti“, questo il loro nome. Si è trattato della prima edizione disputata via internet, sfruttando le moderne tecnologie della rete, dopo lo slittamento di quelle 2020 a causa della pandemia.

Oltre al prestigioso e forse insperato successo nella classifica generale – davanti a istituti di Croazia e Cina – della competizione a caratura mondiale, Pietro Ballardin, Gioele Duso, Andrea Facci, Luca Sartore e Alessandro Luigi Zin vicentini si sono aggiudicati anche la menzione speciale per la miglior intervista e presentazione del progetto. Una ciliegina su una torta già di suo gustosissima. E una soddisfazione immensa per professori, dirigenti e compagni del “Chilesotti, in particolare per il prof. Amerigo Rasile che ha coordinato il quintetto e per la preside d’istituto Laura Turco che li ha sostenuti nell’impresa.

Una delle prove di gara affrontate due settimane fa sul tracciato simulato