Robotica, il team di studenti del Chilesotti sbaraglia tutti alla Robocup Junior

Medaglia d’oro nazionale alla Robocup Junior Academy per il baldo quintetto dei giovani studenti thienesi schierati dall’Itt (ex Itis) G. Chilesotti, dopo un lungo week end di sfide con l’inedita modalità in streaming che ha decretato l’istituto superiore altovicentino come vincitore assoluto.

L’evento è andato in scena in più sedi in Italia, collegate attraverso internet, da venerdì 13 a domenica 15 maggio. I più bravi, abili e forse intelligenti che da mesi lavorano al progetto di robotica applicata sono stati gli “AngloVeneti” – questo il nome del team thienese in gara – , che si sono aggiudicati la palma dei migliori nella sezione Rescue Line.

Oltre al successo nella classifica generale della competizione, i giovani vicentini seguiti passo passo da un docente del Chilesotti in questa avventura hanno ricevuto dai giudici del torneo accademico anche un ulteriore premio come “Miglior Progetto Tecnico” dell’intera manifestazione. I nomi dei cinque ragazzi sono Pietro Ballardin, Gioele Duso, Andrea Facci, Luca Sartore e Alessandro Luigi Zin, risultati i migliori dopo le 6 prove previste.

Sono stati loro, già dallo scorso anno scolastico spesso trascorso con lezioni in Dad, ad studiare il robot con visione artificiale e comandato a distanza. che si vede nelle immagini. Un gioiellino capace di rilevare un percorso su una mappa e compiere svariati comandi, dotato di una microcamera e di luci.