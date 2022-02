Auto sbanda e sbatte sulla centralina del gas metano. Domenica di lavoro per i pompieri

Non poteva passare inosservato il dispiegamento che ha caratterizzato la domenica vicino alle sponde dell’Astico, in via Molan nel territorio di Lugo di Vicenza, con vigili del fuoco e più pattuglie di polizia locale Nord Est Vicentino impegnati sul posto per una perdita di gas metano in conseguenza di un incidente stradale.

Intorno alle 14 di ieri, infatti, a causa sembra di una distrazione alla guida un’automobile era andata a schiantarsi proprio su una colonnina di cemento con all’interno la centralina del gas di media pressione, danneggiandola seriamente e provocandone la fuoriuscita.

Una situazione di potenziale pericolo, pur trovandosi in una zona isolata tra campagna e collina, ma pur sempre su una via di comunicazione. Dopo essersi accertati che le due persone a bordo della vettura non necessitassero di cure mediche – illesi conducente e passeggero – i pompieri giunti dalla caserma di Bassano del Grappa si sono occupati della perdita di gas metano, tamponandola opportunamente.

Nel frattempo è giunta sul posto anche una squadra di tecnici inviata dal gestore di rete, per un intervento di sicurezza che si è protratto a lungo, fino a circa le 17 di domenica, con il contributo degli agenti di polizia locale per evitare l’avvicinamento di “curiosi” durante le operazioni. La Jeep Renegade di colore scuro che aveva centrato in pieno la costruzione ha riportato danni ingenti alla parte anteriore.