Il Cambiamento entusiasma gli imprenditori vicentini, successo a Villa Godi Maliverni

Un evento di successo quello messo a segno per il secondo anno consecutivo da Mediatrend Srl, avuto luogo nella palladiana Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza ieri mercoledì 11 ottobre 2023.

Il Cambiamento, tema cardine della serata, ha suscitato l’interesse di circa un centinaio di imprenditori vicentini, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi sugli scenari presenti e futuri cui si ritrovano quotidianamente a far fronte nelle proprie realtà aziendali.

A condurre la serata il manager e speaker Sebastiano Zanolli, che ha sapientemente accompagnato il pubblico nell’intricato groviglio della tematica, districando i nodi più complessi attraverso gli interventi degli ospiti. Primo tra tutti, l’astro della pallacanestro italiana negli anni ‘90, Riccardo Pittis, intervenuto in qualità di motivational coach con un’ampia riflessione sulla propria vicenda sportiva, a dimostrazione di come il cambiamento si renda necessario per cavalcare l’onda del successo in ambito professionale e incitando a giocare d’anticipo prima che sia troppo tardi.

La fiducia verso il cambiamento e la sua importanza sono state testimoniate, inoltre, dai protagonisti della tavola rotonda: Silvia Marta – Presidente e Amministratore Delegato di Siggi Group SpA, nonché Presidente del Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza -, Federico Miotti – Commercialista e Revisore Legale di Quadra Studio -, Sacha Bonetto – Psicologo ed Esperto di Psicologia Strategica Aziendale presso lo Studio Bicego.

A confermare la pregnanza del tema e l’alto interesse sollevato sono stati i numerosi interventi dei partecipanti, che hanno voluto avvalorare quanto detto precedentemente attraverso le singole esperienze di cambiamento vissute in azienda: dal ricambio generazionale a quello del personale, fino all’ammodernamento della gestione d’impresa tramite la digitalizzazione, ciascuno di loro non ha potuto confermare che per continuare a distinguersi nel competitivo mercato globale bisogna saper adattarsi con positività ai cambiamenti.

Una grande soddisfazione per Mediatrend Srl l’essere riuscita a portare una proposta di tale valore agli imprenditori vicentini, confermando di conoscere le esigenze e le necessità delle imprese locali, nonché di supportarle nello studio e nello sviluppo di soluzioni per il loro supporto nella gestione commerciale.