Aliante atterra fuori pista, scattano i soccorsi dei pompieri: illeso il pilota

Emergenza (poi parzialmente rientrata) oggi pomeriggio all’aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene. Secondo le prime indiscrezioni sembra che un aliante con a bordo il solo pilota sia atterrato fuori pista, in maniera anomala, nel primo pomeriggio. Il velivolo è finito in uno dei terreni coltivati a poche decine di metri dalla sede di atterraggio battuta, danneggiato, intorno alle 15.15.

Dopo una iniziale e comprensibile fase di preoccupazione, culminata con la richiesta di soccorso al 118, si è verificato che l’appassionato di volo alla guida aveva riportato qualche graffio ma nulla di serio, di fatto senza necessità di ricovero o accertamenti specifici.

A intervenire per primi sul posto in via dell’Aeroporto sono stati i vigili del fuoco, con tre mezzi in dotazione del distaccamento di Schio – tra l’altro la cui caserma dei volontari di Rozzampia si trova qui a poche centinaia di metri dall’aeroscalo “Ferrarin” – prestando supporto alle operazioni di messa in sicurezza. Poi sono giunti anche i Carabinieri.

Lo stesso pilota ha rassicurato tutti i presenti sulle sue condizioni di salute, mentre per il momento non si conoscono le cause dell’atterraggio pericoloso fuori dell’ordinario, affidate ai tecnici di volo per fare luce sull’episodio. Un probabile errore umano in manovra, oppure un guasto al velivolo, le ipotesi da vagliare.