In attesa di processo per furto ne compie altri due in serie. Ai domiciliari un 25enne

Aveva compiuto due furti ravvicinati a Schio, nell’ultimo sabato di settembre, nonostante si trovasse in libertà vigilata con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. A distanza di poco meno di due settimane è scattato poi l’arresto per un 25enne di Schio – l’identità non è stata resa nota dal Comando Carabinieri scledense -, per il quale è stata disposta la misura cautelare dei domiciliari dal Tribunale di Vicenza, ma non il carcere.

Il pomeriggio del 30 settembre scorso nella città altovicentina erano stati i responsabili di due negozi a chiedere l’intervento dei militari dell’Arma, dopo che un giovane sconosciuto aveva trafugato della merce, per lo più dei capi di abbigliamento e articoli per la cura del corpo e per la casa. Le indagini condotte dai carabinieri, sulla base dell’analisi di immagini di videosorveglianza acquisite, hanno consentito di riconoscere il 25enne, peraltro già ampiamente noto per fatti di cronaca analoghi.

Poche settimane prima lo stesso cittadino scledense era stato denunciato per un furto commesso in un supermarket di Dueville, anche in quell’occasione scoperto con successiva disposizione della firma in caserma e l’avviso a non ripetere atti illeciti. Un’ammonizione risalente ai primi di settembre che, a quanto è evidente, non è stata rispettata a lungo. Ora il ladruncolo non potrà uscire dal proprio domicilio, se non con preventiva autorizzazione da parte del giudice.