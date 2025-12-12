Mancata precedenza ai Quartieri: codice rosso per un 16enne in ciclomotore

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Thiene in via Quartieri: un sedicenne è stato portato in ospedale a Santorso con un codice di massima gravità.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17 in via Quartieri: un’auto AtV Kia, alla cui guida si trovava un 45enne di Costabissara, stava viaggiando in direzione del centro di Thiene quando ha iniziato le manovre di svolta a sinistra in via Savio. È stato in quel momento che, per cause in corso di accertamento, l’auto si è scontrata con una moto Yamaha condotta da un 16 enne della zona, che stava viaggiando in via Quartieri diretto verso sud.

L’impatto è stato inevitabile e l’impatto violento, tanto da aver interessato una terza auto, condotta da un 40enne del posto e anche un’abitazione. Sul posto è giunta in poco tempo un’ambulanza del Suem 118: dopo le prime cure i sanitari hanno trasportato il sedicenne in ospedale a Santorso in codice rosso. Sul posto è intervenuta la pattuglia del pronto intervento della Polizia locale Ne.Vi. per i rilievi ed una seconda pattuglia per la regolazione della viabilità, che è tornata alla normalità dopo un’ora e mezza.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.