Nuova illuminazione da zona impianti sportivi fino a Thiene. Installate 100 lampade

Grazie a un contributo ministeriale da 70 mila euro il Comune di Zugliano ha ultimato nei giorni scorsi i lavori di installazione di un centinaio di nuove lampade a led sull’impianto di illuminazione pubblica. Ad essere coperto è il tratto della strada provinciale Sp67 che va dagli impianto sportivi comunali di via Maso fino al confine con la città di Thiene. Oltre ad alcune vie laterali dell’arteria ad alto flusso di veicoli.

La nuova illuminazione pubblica, che comprende quindi anche la strada in territorio della frazione di Grumolo Pedemonte, produrrà un risparmio nei consumi di energia elettrica quantificato tra il 40 e il 50% rispetto al vetusto impianto precedente di fari. Si trattava di lampade al sodio ormai obsolete e sostituite quindi con quelle a tecnologia più avanzata.

Una cinquantina le lampade sostituite lungo la provinciale, interessando i lati di via Maso, via Palù, via Croce e via Caldierino. Altrettanti punti luce hanno preso il posto dei vecchi fari nelle strade laterali a Grumolo Pedemonte: via S. Biagio, via Monte Novegno, via Monte Cervino, Via Monte Baldo, Via Monte Rosa. Il costo dell’intervento, stimato da progetto in circa 70 mila euro, è stato interamente finanziato da un contributo assegnato dal Ministero degli Interni.

“Negli ultimi 4 anni sono state investite notevoli risorse nella riqualificazione della pubblica illuminazione – commenta il sindaco di Zugliano Sandro Maculan, che ha reso noto il ‘fine lavori”. Anche questo intervento ha avuto come obiettivo principale il rinnovamento delle linee e conseguentemente un futuro risparmio di costi. Rimangono però ancora strade comunali con lampade vecchio tipo e, per quest’anno in corso, è programmato un ulteriore importante intervento di altri 140 mila euro e vedrà l’ammodernamento di buona parte di esse”.

Alcune immagini scattate durante e i lavori e ad intervento concluso.