Abitazione divorata da un incendio in via Bastia: sfollata una coppia di settantenni VIDEO

Violento incendio in un’abitazione sul monte di Montecchio Precalcino, in via Bastia. Le fiamme sono divampate poco dopo le 11.30: il rogo sarebbe partito da un ricovero per la legna e gli attrezzi agricoli e si sarebbe poi propagato ad una abitazione, lambendone anche una seconda.

Nessuno è rimasto ferito ma i danni sono ingenti, in particolare ad una delle due abitazioni, appartenente alle famiglie Zanin: una coppia di settantenni è rimasta senza casa.

Numerose le chiamate alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza e Schio con due autopompe, due autobotti e quattordici operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento di un rogo generalizzato: le fiamme avevano già intaccato l’ampio ricovero mezzi agricoli e materiale vario posto sotto delle tettoie in lamiera dove era parcheggiato anche un camper.

Lo sforzo delle squadre dei pompieri ha permesso il salvataggio della casa adiacente all’abitazione andata in fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state rese ancora più difficoltose per la presenza di numerose bombole di Gpl. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai residui e la rimozione e bonifica dell’incendio. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, presenti sul posto con il funzionario di servizio.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente nel tardo pomeriggio. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la strada, i carabinieri e il sindaco di Montecchio Precalcino, Fabrizio Parisotto, che ha portato il sostegno del paese alla coppia rimasta senza un’abitazione.