Fiamme nella bifamiliare, inagibile l’immobile. Trovato morto il cane dei proprietari

Tarda serata impegnativa quella scorsa per i Vigili del Fuoco, intervenuti per un vasto incendio causa di gravi danneggiamenti ad una bifamiliare. Poco dopo le 21 di ieri infatti, i pompieri sono rapidamente accorsi in Via Pozzo a Montecchio Precalcino per il rogo di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Deceduto, però, il cane che si trovava all’interno dell’immobile.

Secondo quanto riferito, il conduttore dell’alloggio nel fare rientro a casa, avrebbe notato del fumo nero fuoriuscire dagli infissi, decidendo quindi di allertare subito i soccorsi.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono quindi arrivate da Bassano del Grappa, Vicenza, Schio oltre che dal distaccamento volontario di Thiene con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala, un modulo antincendio e 17 operatori in totale, iniziando con celerità le operazioni di spegnimento. Gli operatori, grazie ad un impegno coordinato, sono fortunatamente riusciti a contenere e spegnere l’incendio nella porzione della bifamiliare disposta su due livelli dove sono divampate le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’altra unità abitativa adiacente. Completamento distrutto dalle fiamme il piano terra e le scale in legno che portano al piano superiore, dove invece ci sono stati solo danni da fumo: comunque inagibile per i danni subiti la porzione di bifamiliare.

A causa delle esalazioni che hanno però interessato anche la parte della bifamiliare non coinvolta dalle fiamme, le due persone residenti hanno trascorso la notte da parenti: una soluzione temporanea, dato che dopo le ulteriori verifiche dei Vigili del Fuoco, hanno subito potuto rientrare in sicurezza nell’abitazione. Un incendio che poteva avere conseguenze ben peggiori, probabilmente innescato dal malfunzionamento di una stufa: circostanze ora al vaglio dei tecnici del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte.