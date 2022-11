Hockey, in corso i Mondiali in Argentina. E intanto gli Azzurrini (a spinta vicentina) sono d’argento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mentre l’Italia dell’hockey su pista – e in particolar modo l’avamposto vicentino – si gode la strepitosa medaglia d’argento conquistata dall’Under 19, continua la raffica di partite che vede impegnata la Nazionale maggiore sia al maschile che al femminile. In Argentina la spedizione italiana viaggia a suon di successi, dopo la ribalta di domenica conquistata dai ragazzi di Alessandro Bertolucci – una ex gloria dell’hockey italiano – a fortissima spinta vicentina, i quali si sono laureati vicecampioni del mondo alle spalle solo dei padroni di casa sudamericani.

Si tratta della prima volta in assoluto nella storia dell’hockey su pattini a rotelle “nostrano” che una Nazionale giovanile italiana conquista il 2° posto iridiato in questa categoria. La spedizione azzurra è stata in pratica per due terzi composta da rollers vicentini (considerando nel computo anche Cardella in forza al Montecchio) ragazzi talentuosi cresciuti nei vivai di dai club di Montecchio Precalcino, Breganze, Trissino e Sandrigo, alcuni dei quali già militanti in serie A1 e già “emigrati” fuori veneto in giovane età per seguire la propria carriera sportiva.

Un risultato prestigiosissimo, visto che già la conquista di una medaglia per la pattuglia di Azzurrini non sembrava affatto impresa facile, e che vale ancora di più in considerazione della leadership in Europa, mettendosi alle spalle i team “mostri sacri” del Portogallo e soprattutto della Spagna, estromessa dalla corsa al titolo mondiale proprio dagli scatenati argentini. Nella finalissima di San Juan, giocata nel palasport Cantoni di fronte a 6 mila persone – un qualcosa di inimmaginabile in Italia – sconfitta per 4-1 di fronte all’imbattuto quintetto albiceleste dell’Argentina.

Del vicentino Liam Bozzetto (giovanissimo talento dal Montecchio ora in forza all’Amatori Lodi in Lombardia, 7 reti nel “suo” Mondiale a soli 17 anni di età) la rete della bandiera, segnata su tiro libero per l’1-1 parziale. In un match tirato fino a metà ripresa che ha visto gli azzurri tenere testa ai vincitori, in cui milita tra l’altro Giuliani, altro gioiello dell’hockey internazionale che gioca e vive a Valdagno (autore della rete di apertura della finale).

Questi i risultati ottenuti e la rosa dei convocati per i Mondiali 2022 di San Juan:

Girone di qualificazione:

Italia-Messico 13-0

Italia-Argentina 4-8

Italia-Svizzera 11-1

Italia-Cile 8-3

Semifinali:

Italia-Portogallo 6-3

Finale:

Argentina-Italia 4-1

Nazionale Italia Under 19 – Commissario Tecnico Alessandro Bertolucci

Portieri: Thomas Mechini (Pumas Viareggio), Jacopo Raveggi (Amatori Lodi), Mattia Taiti (Forte dei Marmi)

Esterni: Alessandro Amatulli (Giovinazzo), Ettore Barbieri (Hockey Breganze), Liam Bozzetto (Amatori Lodi), Matteo Cardella (Montecchio Precalcino), Leonardo Diquigiovanni (Sandrigo Hockey), Michele Pesavento (Pumas Viareggio), Gioele Piccoli (Trissino), Giulio Piccoli (Trissino), Tommaso Volpe (Hockey Breganze)