Stormo di uccelli migratori “disegna” figure in cielo osservato dai vicentini VIDEONOTIZIA

Sono tantissimi i vicentini che stamattina intorno alle 10.30 si sono goduti lo spettacolo offerto da “Madre Natura”, osservando in cielo uno stormo di uccelli – si tratterebbe di almeno due centinaia di esemplari di gru cenerina – volare in cielo sopra il Vicentino. In più riuscendo a percepire anche i versi dei volatili.

Il mese di novembre è il periodo in cui normalmente questa specie migra da svariati luoghi dell’Europa Centrale e dell’Est, fino all’Asia, dirette verso mete dove l’inverno è più mite, come le coste spagnole o la Provenza in Francia e in alcuni stati del Nordafrica. Sulla loro “rotta” ornitologica anche l’Italia e il Veneto e in generale la Pianura Padana.

Nel video catturato da Marcello Meggiolaro dalle parti di Montecchio Maggiore si notano gli uccelli comporre delle figure bizzarre in cielo, per lo stupore dei vicentini che hanno alzato lo sguardo all’in su per ammirare il “volo in formazione” che ricorda la lettera “V”, seguendo l’istinto innato dei migratori di passaggio da queste parti. Diretti chissà dove in direzione sud e dud-ovest per svernare per l’inverno.