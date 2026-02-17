Ragazzino in bici travolto da un’auto in Preara: è in terapia intensiva

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in tearapia intensiva pediatrica all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stato investito da un’auto in via Preara a Montecchio Precalcino nel pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio.

L’incidente è avvenuto alle 16,30: il ragazzo sarebbe stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in bicicletta. Nell’urto è stato sbalzato per un paio di metri e ha sbattuto la testa, riportando, oltre ad alcune ferite, un grave trauma cranico: nell’immediato lo studente ha infatti perso anche conoscenza e questo ha fatto temere che le sue condizioni fossero molto gravi.

Soccorso immediatamente da un’ambulanza del Suem 118, è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita: dopo aver perso i sensi ha infatti ripreso conoscenza, senza ricordare però quanto accaduto. Rimarrà in terapia intensiva qualche giorno per un monitoraggio più accurato delle sue condizioni e per tutte le cure del caso. Sul posto per i rilievi del sinistro e la ragolazione del traffico è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.