Ragazzino in bici travolto da un’auto in Preara: è in terapia intensiva
Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in tearapia intensiva pediatrica all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stato investito da un’auto in via Preara a Montecchio Precalcino nel pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio.
L’incidente è avvenuto alle 16,30: il ragazzo sarebbe stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in bicicletta. Nell’urto è stato sbalzato per un paio di metri e ha sbattuto la testa, riportando, oltre ad alcune ferite, un grave trauma cranico: nell’immediato lo studente ha infatti perso anche conoscenza e questo ha fatto temere che le sue condizioni fossero molto gravi.
