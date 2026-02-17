Tamponamento a catena, due feriti e traffico paralizzato per oltre un’ora

Serata di forti disagi alla circolazione a Carrè, dove un incidente avvenuto poco dopo le 18 di oggi, martedì 17 febbraio, ha mandato in tilt il traffico lungo via San Lorenzo (Sp349), nel tratto interno al centro abitato e in corrispondenza dell’intersezione con via Rivella.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale Nordest Vicentino, una Suzuki condotta da A.G., 39enne di Zugliano, stava procedendo in direzione Thiene quando è entrata in collisione con Fiat panda che lo precedeva, guidata da N.P., 70enne del posto. L’urto ha innescato un tamponamento a catena: la vettura coinvolta per prima ne ha infatti colpito una seconda, una Fiat 500, che sopraggiungeva dalla direzione opposta verso il centro di Carrè, condotta da M.V., 39enne residente in paese. L’impatto ha provocato il ferimento dei due conducenti delle auto Fiat, entrambi soccorsi dal personale del Suem 118 e trasportati in codice giallo all’ospedale di Santorso. Illeso invece il conducente della Suzuki.

Oltre ai danni ai veicoli, il sinistro ha coinvolto anche una colonnina telefonica posizionata lungo la carreggiata, urtata durante la carambola. Le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati hanno reso necessaria la chiusura totale di via San Lorenzo per circa un’ora, con pesanti ripercussioni sul traffico serale. Una seconda pattuglia della Polizia Locale è intervenuta per gestire la viabilità e deviare i flussi di auto sulle strade alternative. I rilievi sono stati effettuati dalla pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino, che ora sta completando gli accertamenti per definire con precisione la dinamica del tamponamento.

