Silva, sospeso l’iter autorizzativo: si aspetta l’approvazione delle aree di salvaguardia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha chiesto la sospensione dei procedimenti autorizzativi che potrebbero interferire con le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano nei Comuni di Dueville e Villaverla. Tra questi, ovviamente, rientra anche il procedimento relativo all’impianto Silva del gruppo EcoEridania in via Terraglioni a Montecchio Precalcino.

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma multifunzione per il recupero di rifiuti sanitari e per la produzione di “End of Waste” per fonderie (EoW sifnica cessazione della qualifica di rifiuto per i resti di fonderia, ossia il loro trattamento per trasformarli in materia prima seconda).

La comunicazione ufficiale, firmata dal Segretario Generale Marina Colizzi, arriva in riscontro alla richiesta di valutazione avanzata dalla Regione del Veneto nell’ambito dei procedimenti in corso presso la Provincia di Vicenza. L’Autorità, preso atto dell’istruttoria per l’approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia (che delimitano le aree da preservare a tutela della risorsa idrica e che comprendono anche l’area Silva) proposta dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, ha ritenuto necessario che le amministrazioni interessate sospendano ogni procedimento volto al rilascio di titoli abilitativi e alle valutazioni ambientali per interventi con potenziali interferenze sui corpi idrici coinvolti.

“Abbiamo seguito l’iter fin dall’inizio di questa procedura – dichiara l’assessora regionale all’Ambiente Elisa Venturini – e abbiamo ritenuto necessario coinvolgere l’Autorità di Bacino per acquisire il loro parere. Abbiamo quindi seguito in maniera corretta e puntuale tutta la procedura prevista”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.