Compravendita fasulla di un’auto e sms-spoofing: in tre denunciati dai carabinieri

Tre persone denunciate in stato di libertà. Si tratta del risultato al quale sono arrivati i carabinieri della compagnia Schio al termine di due distinte attività investigative aventi come obiettivo il contrasto ai reati di truffa.

Nel primo caso, i militari della stazione di Valli del Pasubio si sono mossi a seguito della denuncia presentata da un 20enne di Torrebelvicino. Il giovane, intenzionato ad acquistare un’auto tramite una nota piattaforma di e-commerce, era entrato in contatto con due uomini residenti in Lombardia. I venditori, un 19enne di Magenta e un 38enne di Cesano Maderno, dopo aver intascato la somma di 20.680 euro si sono resi irreperibili. Alla conclusione delle indagini, i due sono stati denunciati dai carabinieri per truffa in concorso.

Il secondo malfattore invece, un 20enne di Afragola, ha agito sfruttando la tecnica cosiddetta dell’sms-spoofing. Il malvivente, in altre parole, ha inviato un sms ad un 76enne scledense, con il quale si è poi messo in contatto telefonicamente spacciandosi per un operatore bancario. Prospettando alla vittima una presunta frode in corso sul suo conto corrente, il giovane ha indotto il 76enne a mettere in “sicurezza” i risparmi eseguendo un bonifico di 4.600 euro verso un conto indicato dal truffatore. Il 20enne è stato quindi denunciato dai militari della stazione di Schio per truffa e sostituzione di persona.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.