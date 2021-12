Sostanze pericolose nella Pedemontana Veneta, presentato esposto al NOE

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora polemiche sulla nuova Pedemontana Veneta. Questa volta a chiamare in causa la SPV è il Co.VeP.A. che ha presentato un dettagliato esposto al Nucleo Operativo Ecologico NOE dei Carabinieri di Treviso.

Il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa (Co.VeP.A) non ci sta ed è pronto a farsi sentire per mezzo di una manifestazione pubblica (in programma sabato 4 dicembre alle 12 e 30 a Montecchio Precalcino) che serve a chiarire la situazione nell’area attraversata dalla nuova superstrada. Al loro fianco i comitati di Palazzina e di Vallugana, insieme presenteranno anche la situazione denunciata dai cittadini e dalle cittadine di Cornedo Vicentino e Malo, come emerge dalle loro denunce. Al sit-in sarà presente l’avvocato Giorgio Destro, referente per la tutela legale.

“Abbiamo inoltre inviato – dichiarano da Co.VeP.A- una documentata segnalazione al Dottor Marcos A. Orellana relatore speciale sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento di sostanze e rifiuti pericolosi per dare il nostro contributo alla relazione speciale delle Nazioni Unite sulle sostanze tossiche e i diritti umani in Italia. Da quanto emerge finora sulla Pedemontana Veneta è che può essere considerata come un apriscatole per sostanze pericolose e rifiuti se consideriamo il rapporto tra PFAS e i materiali, le lavorazioni e gli impieghi nei suoi cantieri. A partire dal tunnel in costruzione, il general contractor e l’amministrazione regionale potrebbero essere chiamati a controllare tutti i 70 km sotterranei costruiti e in costruzione”.