Processo Miteni: è il giorno di una sentenza che potrebbe essere storica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore 11.00 La corte dalle dieci è riunita in camera di consiglio allo scopo di emettere il verdetto del processo Miteni. Centinaia le persone in attesa nella sala della Corte d’assise e in una saletta attigua, dove è stato allesto un maxischermo. Il pronunciamento dei giudici è atteso per il pomeriggio di oggi, 26 giugno.

Ore 9.15. C’è attesa in Tribunale a Vicenza per la sentenza del processo Pfas-Miteni, attesa per le 9,30. 15 gli ex manager diMiteni, Icig e Mitsubishi Corporation, le società proprietarie dello stabilimento di Trissino oggi dismesso,imputati in Corte d’assise: le accuse sono, a vario titolo, di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

Al termine di 133 udienze (questa è la 134esima) sono state chieste condanne per oltre 121 anni e risarcimenti per oltre 240 milioni. Si tratta del più importante processo per inquinamento in Europa e la sentenza è destinata a formare la giurisprudenza del futuro. In Tribunale a Vicenza sono presenti centinaia di cittadini e attivisti del movimento Mamme No-Pfas. Sul posto anche alcuni studenti dell’Ipsia Garbin di Schio.