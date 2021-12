Poste Italiane, grazie all’app niente fila allo sportello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da oggi 2 dicembre anche nel Vicentino è possibile saltare la fila all’ufficio postale grazie all’app di Poste Italiane che avviserà gli utenti, direttamente sul loro smartphone, quando è il momento di recarsi allo sportello. Ma come funziona? Basta scaricare l’app “Ufficio Postale”, individuare la sede di interesse, cliccare su “prenota ticket” e poi sul tasto “mettiti in fila”.

Verrà automaticamente generato un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato. Sarà l’app ad indicare al cliente il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’ufficio postale, nel pieno rispetto delle norme sanitarie del momento. Il servizio è già disponibile in questi uffici postali del vicentino: Vicenza 2 (via IV novembre), Arzignano, Lonigo, Montecchio Maggiore e Thiene.