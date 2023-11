Natale di Fiaba a Thiene, in 300 indossano abiti “da favola” per animare il centro storico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una fiaba da vivere per tutti, con l’atmosfera “magica” che già da 19 anni contraddistingue questo evento nel centro storico di Thiene, e da raccontare a chi s’incontrerà nel corso poi delle festività di inizio inverno. Due fine settimana che culmineranno con il “ponte” della Festa dell’Immacolata – e dintorni – come da tradizione dedicati al Natale di Fiaba, la festa dell’Altovicentino proposta a bambini adulti, realizzata dall’Associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune e la ConfCommercio, oltre che con il patrocinio di Ogd Pedemontana Veneta e Colli.

La manifestazione, ormai prossima al ventennale dalla sua istituzione (si celebrerà infatti nel 2024) si appresta a trasformare il Centro Storico in un mondo incantato dove il tempo lascerà i binari ordinari, consentendo di intraprendere un viaggio fantastico fatto di personaggi e ambientazioni tratti dai racconti della nostra infanzia e, anche, della tradizione natalizia.

Quattro giorni di “fantasia”, da ricordare a ingresso libero. Nei giorni di sabato 2 e domenica 3 dicembre e nel week end successivo, 9 e 10 dicembre (i sabati dalle 15 alle 19 e le domeniche dalle 9.30 alle 19), piazze e vie di Thiene acquisteranno un fascino speciale: in via Trento e corso Garibaldi i personaggi delle Fiabe e delle Storie, piazza Chilesotti diverrà il Paese di Babbo Natale, Piazza Ferrarin racconterà il mondo di Winnie the Pooh, Heidi e Biancaneve con le frittelle delle dolci gnome. A fare da cornice a questo magico mondo ci saranno anche le rotonde poste lungo le vie di accesso alla città, addobbate con nuove e originali creazioni per comunicare la magia di questa festa a chi accede a Thiene oppure solamente è di passaggio.

Addobbi, creazioni dell’ingegno e tante altre fantastiche idee faranno assumere un fascino particolare al centro storico, trasformandolo in un borgo magico dove passeggiare tra atmosfere ovattate, animate da armonie e sorrisi. Un incanto di luci, magiche scenografie, colori, profumi e sapori da godere con gli oltre 300 personaggi delle fiabe che animeranno la festa. Anche quest’anno, inoltre, domenica 10 dicembre Thiene ospiterà il 7° Raduno Interregionale Cosplayer “Thiene – Natale di Fiaba”: gli appassionati del costume provenienti da tutto il Triveneto si ritrovano a Thiene per unirsi ai personaggi del Natale di Fiaba per animare la grande festa dei bambini. Sempre domenica 10, alle ore 18.30 in Piazza Chilesotti, a suggellare l’impegno di Natale di Fiaba per la “Città della Speranza” verrà consegnato il contributo alla Fondazione cui il Comune di Thiene è gemellato.

Natale di Fiaba è un evento che si è dimostrato, dalla prima edizione, una manifestazione natalizia particolarmente adatta a coinvolgere tutta la famiglia. Non sono unicamente i bambini a gioire per la presenza degli amati personaggi delle favole ai quali possono accostarsi liberamente, ma anche gli adulti possono tornare ad assaporare suggestioni di infanzie lontane. Babbo Natale, con la barba bianca e il suo fascino unico e misterioso, è forse l’attrazione principale di questo evento. I bambini lo possono avvicinare e gioire per il suo caldo abbraccio e rassicurante sorriso. Al di là della festa delle fiabe, la storia più bella che viene narrata è la nascita di Gesù, raffigurata nella Natività di Speranza raccontata con le figure a misura di bambino poste nella fontana di Bacco e Arianna.

LE DICHIARAZIONI.

“Natale di Fiaba è la manifestazione che ci introduce a pieno titolo nel clima natalizio: con le sue suggestioni, le emozioni e il coinvolgimento della città è l’evento che tutti attendiamo per entrare davvero nelle settimane che precedono le festività. L’invito rivolto a tutti è di partecipare e assaporare quanto gli Amici di Thiene sapranno donare ai visitatori, in termini di gioia e di serenità, con inesauribile creatività e generosità – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi –. A tutti i volontari di ieri e di oggi va il sentito ringraziamento della città “.

“Anche quest’anno – dice l’assessora all’Animazione del Centro Storico, Marina Maino – ritorna con rinnovata creatività l’attesa manifestazione Natale di Fiaba. Una delle più attese dai bambini e dalle bambine della nostra città e del territorio che, assieme alle loro famiglie, possono trascorrere due weekend ricchi di magia, fiaba e fantasia all’insegna della serenità e della spensieratezza. L’amministrazione comunale si è particolarmente impegnata per garantire alti standard di qualità a questo evento e ringrazia l’Associazione Amici di Thiene per il costante ed infaticabile lavoro che i tanti volontari svolgono a favore dell’intera comunità cittadina, con un pensiero particolare a rallegrare il cuore e gli animi dei più piccoli. La magia del natale quindi ci sta per avvolgere: lasciamoci incantare da quello che vedremo nel nostro centro cittadino. Invito tutti a venire a Thiene per credere”.

“Viviamo tempi difficili – dichiara Bepi Restiglian, coordinatore della manifestazione – e c’è tanto bisogno di positività. Noi cerchiamo di offrire a chi viene a Thiene un messaggio di speranza, di serenità, di bellezza. I volontari anche per l’allestimento di quest’edizione hanno dato il meglio di loro con l’obiettivo di far riscoprire a chi sarà nella nostra città le gioiose emozioni di un cuore sempre bambino da condividere con gli altri e la fiduciosa consapevolezza di poter cambiare il mondo partendo dal nostro quotidiano”.

“Per noi commercianti del centro di Thiene, si conferma una tradizione a cui siamo molto legati, sia per la magia che da sempre suscita il Natale, sia per le occasioni che questa festa genera, favorendo la presenza dei bambini con le loro famiglie. Come Confcommercio Thiene collaboriamo con il Comune, l’Associazione Pro Loco e l’associazione Amici di Thiene al fine di proporre una cospicua varietà di eventi, fra cui Natale di Fiaba che, anche quest’anno, aprirà i festeggiamenti di Natale 2023“ è il commento di Fabio Zardo, presidente dei Commercianti del Centro Storico.