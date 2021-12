Natività, un “pizzico” di Betlemme a Thiene grazie ai presepi in bella… mostra e in vetrina

Il Natale si fa più vicino e la Città si appresta a vivere due appuntamenti importanti che caratterizzano da molti anni l’attesa del Natale a Thiene: l’arrivo in città della Luce di Betlemme e la proposta intitolata Thiene Natale dei Presepi.

La mostra, organizzata dall’associazione ArtThi con il sostegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione di Confartigianato e Confcommercio, vedrà all’interno della cornice settecentesca di Villa Fabris l’esposizione di presepi realizzati da Dario Carollo, Gisella Nizzara, Marco Borgo, Luigi Carletto, Alessandro Gheno e da Francesco Moro e Odraccas, Gruppo Presepi Lampertico, che interpreteranno con le loro creazioni il tema della Natività nelle forme più tradizionali o più artisticamente ispirate. Partecipa anche Giuseppe Denti, con le sue opere pittoriche.

“Il presepio – spiega l’assessore Giampi Michelusi – è un simbolo imprescindibile della nostra tradizione cristiana, della storia e della cultura, che ci riporta a Greccio nel lontano 1223. Personalmente sono rispettoso di tutte le culture, ma difendo la mia e ringrazio di cuore chi si è prodigato, in un momento così particolare e delicato, a realizzare la mostra”. L’inaugurazione dell’esposizione è programmata sabato 18 dicembre alle 17.30 e sarà poi visibile fino al 9 gennaio 2022, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 19; il 24, 26 e 31 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18; l’esposizione resterà chiusa il 25 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo della Banca di Verona e di Vicenza.

Anche per questa edizione sono state valorizzate alcune vetrine di negozi di Galleria Garibaldi, con presepi e opere artistiche proposte sempre dall’associazione ArThi con le vetrofanie su lavori di Chester Stella, Luigi Carletto e Foto Idea di Giuseppe Santamaria. Saranno esposti anche presepi di Gaetano Vezzaro, Alessandro Gheno, Giovanni Bassan, Claudio Piccinini. All’ingresso del Municipio in piazza Ferrarin è possibile apprezzare il gruppo scultoreo con la Natività, nella raffinata interpretazione di Guido Cortese. Anche il Gruppo Amici di Thiene ha esposto il proprio presepe galleggiante, come da tradizione, nella fontana di Bacco e Arianna. Da ammirare anche i Presepi offerti alla cittadinanza e allestiti nelle chiese delle parrocchie di San Vincenzo (dal 25 dicembre al 2 febbraio), dei Cappuccini (fino al 16 gennaio), di Santo e di Rozzampia (fino al 2 febbraio), della Conca (fino al 9 gennaio) e di Ca’ Pajella (dal 25 dicembre al 9 gennaio 2022).

La Luce della Pace che ogni anno parte dalla chiesa della natività di Betlemme per raggiungere molti stati europei, da qualche anno, grazie alla Comunità Masci SarThi e a Sentieri di Pace arriva anche a Thiene e arde ininterrottamente per tutto il periodo natalizio al Monumento ai Caduti. A Thiene arriverà sabato 18 dicembre 2021 alle ore 16.30 e verrà accolta davanti al Municipio da dove, con una catena umana statica nel rispetto della normativa antiassembramento, verrà condotta al Monumento ai Caduti dove arderà senza sosta per tutto il periodo natalizio, come simbolo di speranza, di pace e di serenità.

1 di 3

Da ricordare che, come in molte città italiane, anche nel centro storico di Thiene è in vigore l’ordinanza del sindaco che prevede di indossare la mascherina anche all’aperto.