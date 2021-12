L’epidemia non rallenta: Liguria da lunedì in giallo. Oltre 3mila casi di variante Omicron in Ue

L’epidemia di Covid-19 non accenna a rallentare da due mesi a questa parte e sta portando verso una pericolosa congestione degli ospedali. A dichiaralo è il monitoraggio della Fondazione Gimbe: nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi. Nonostante l’aumentata pressione sugli ospedali, nelle ultime settimane si è comunque progressivamente ridotta la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva sul totale degli attualmente positivi.

Contagi in aumento in tutte le regioni tranne Friuli, Molise e Bolzano. In 26 Province italiane l’incidenza di contagi da Covid-19 supera i 250 casi per 100.000 abitanti. In aumento anche i decessi: 663 negli ultimi 7 giorni (di cui 21 riferiti a periodi precedenti), con una media di 95 al giorno rispetto agli 80 della settimana precedente. La Liguria passa in zona gialla da lunedì per due settimane. Ad annunciarlo il presidente della regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti: “Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente – sottolinea Toti – grazie ai vaccini, ospedali e terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno”. Sono intanto 9.415 gli alunni, 683 le classi e 567 gli operatori delle scuole in quarantena per Covid in Lombardia. Continua il trend di crescita dei contagi in tutte le età, con la fascia 6-10 anni che registra il maggior aumento.