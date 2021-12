Niente Stragiaxà 2021, annullata la classica corsa post Natale. In beneficenza le quote

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A malincuore ma con buon senso, gli organizzatori della classica corsa invernale nota come la “Stragiaxà” in accordo con l’amministrazione del Comune di Thiene hanno deciso per l’annullamento dell’edizione 2021. Era prevista per domenica 26 dicembre, per la 14esima edizione, come da tradizione consolidata proprio all’indomani della festa di Natale e sulla consueta distanza di 10 chilometri.

La decisione è stata presa in extremis e comunicata stamattina, e inoltre è stata abbinata alla scelta di destinare i proventi delle quote di partecipazione dei 500 runners già iscritti a a più associazioni di beneficenza attive sul territorio vicentino. Alcuni delle quali, tra l’altro, avevano collaborato alle fasi preliminari.

Un peccato per gli sportivi che come ogni anno contavano di “smaltire” le scorie culinarie di pranzi e cenoni natalizi, e per chi tra gli atleti di primo piano correva per conquistarsi un buon piazzamento in classifica tra i migliori o per una sfida personale contro il cronometro. Da dire infine che tutti e 500 i pettorali individuali messi a disposizione dagli organizzatori, dal club “La Fulminea Running Team” in particolare, erano stati esauriti in appena sette giorni. Anche qui si era contingentato il numero di accessi per cautela, rendendolo – anche qui a malincuore – un evento a numero chiuso. ma non è bastato per scongiurare il temuto annullamento della race causato dall’aggravarsi della situazione pandemica e dalle recenti indicazioni giunte dal Ministero della Salute.

Dalla sua nascita, con battesimo del “pronti partenza via” agli sgoccioli del 2008, si tratta della prima sospensione, visto che un anno fa si elaborò un’edizione speciale con tracciato da percorrere individualmente, con contest fotografico sui social e ricavato anche in questo caso devoluto a iniziative di solidarietà. Oltre 600 gli appassionati a cimentarsi sul percorso per un mese in quella che era diventata una gara improntata su “cuore”, generosità e speranza di battere un avversario invisibile come il Covid. Di seguito il testo diffuso a metà mattinata di venerdì 24 dicembre attraverso i canali istituzionali e ripreso dalle varie società sportive che riuniscono i runners vicentini e non.

“Considerata l’imminente entrata in vigore del decreto ministeriale che vieta eventi con assembramenti in spazi aperti, sentita l’organizzazione delle Fulminea Running Team, si è deciso di comune accordo, a malincuore, di annullare l’edizione 2021 della Stragiaxà. In ogni caso l’incasso della manifestazione, derivato dalla già avvenuta vendita dei pettorali di gara, sarà ugualmente devoluto in beneficienza alle associazioni: Città della Speranza, progetto Ca’ Dotta, Io sto con Mia, Cooperativa San Gaetano di Thiene, Sangabar“.