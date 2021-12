Caos rinvii in serie B, il 2021 si chiude in anticipo. Tra i biancorossi 11 contagiati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il rinvio del match tra Lecce e Vicenza, che doveva chiudere in posticipo il 18° turno di serie B, slittano anche le altre due giornate del campionato cadetto in calendario per il 26 e il 29 dicembre. E, intanto, anche in casa “Lena” scoppia un focolaio di Covid-19: 11 le persone positive all’ultimo giro di tamponi, tra loro 6 calciatori. Gli altri risultano essere membri dello staff, a stretto contatto con la squadra.

Dopo lo stop obbligato agli allenamenti per tutti è scattato l’isolamento domiciliare che perdurerà fino ai primi di gennaio, salvo l’emersione di nuovi casi di contagio con nuovi controlli previsti già oggi. E per tutta la serie B il 2021 si è chiuso in anticipo, rinviando a data da destinarsi tutti i match in programma agli sgoccioli dell’anno in corso.

Ad annunciarlo è stata la stessa società biancorossa attraverso un comunicato stampa e un post condiviso sui canali social del club. I nominativi di giocatori e membri dell’éntourage tecnico rimangono per il momento sotto riserbo. Nessuno tra loro, on ogni caso, presenta sintomatologie di grave entità. Coronavirus e quarta ondata permettendo, proprio L.R. Vicenza dovrebbe essere una delle prime squadre a scendere in campo nel 2022, per il recupero di Lecce già inserito in calendario, con la speranza che la diffusione del virus in spogliatoio non colpisca altri giocatori tra capitan Giacomelli e compagni, aggravando una situazione già critica sul piano dei risultati.

Intanto la Lega di Serie B ieri mattina in assemblea straordinaria ha disposto ufficialmente la sospensione del campionato cadetto, che vede sul piano sportivo il “Lane” come fanalino di coda e con un solo punto incamerato nelle ultime cinque gare, dopo aver constatato dal week end scorso la presenza di focolai di contagio praticamente in metà delle 20 società partecipanti. Match di recupero a parte, la data di ripresa è per sabato 15 gennaio, con la seconda giornata di ritorno, ma ad oggi rimane appesa a un filo.