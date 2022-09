Parte il censimento per 323 famiglie a campione. Da rilevare dati su persone e abitazioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con ottobre parte la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2022 le famiglie che partecipano al Censimento sono oltre un milione e 300 mila sparse in 2.531 comuni sull’intero territorio nazionale.

“La rilevazione – si legge in una nota diffusa dal Comune di Thiene per avvertire il cittadino dell’imminenza della rilevazione statistica in partenza – permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Stati”.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti con questa modalità collegata al nuovo sistema di censimento – nuovo rispetto a quello a cadenza decennale “andato in pensione” da tempo con l’avvento dell’era digitale – sarà possibile assimilarli con altri disponibili in presa diretta provenienti dalle fonti amministrative. In tal modo l’Istituto Nazionale di Statistica sarà in grado dopo la fase di analisi di procedere con la diffusione di informazioni aggiornate, tempestive e rappresentative dell’intera popolazione italiana: tutto questo garantendo un significativo contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

La prima fase di raccolta dati durerà circa due mesi a mezzo, a partire da lunedì 3/10 e fino ai giorni prossimi al Natale 2022. Le famiglie thienesi coinvolte in questa attività sono state conteggiate in 323, di diversa composizione ed estrazione sociale. La selezione a campione è stata avviata nei mesi scorsi, con i nuclei familiari contattati via posta direttamente da Istat, attraverso l’invito a compilare questionario on line.

“Per arricchire l’importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il paese in cui viviamo – così si conclude il comunicato dell’ente territoriale altovicentino – è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. A tal proposito si ricorda infine che la partecipazione al censimento non solo è un’importante opportunità, ma è anche un obbligo di legge, la cui violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione”.