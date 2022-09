Bici smontate e pronte per essere inviate all’estero, recuperata refurtiva del valore di 30 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono in totale 9 le biciclette rubate, smontate e pronte per essere inviate all’estero che i carabinieri di Thiene hanno recuperato nella tarda serata del 18 agosto scorso in via dell’Artigianato a Breganze. Dopo aver concluso le indagini relative ai vari furti commessi, i militari cercano i proprietari degli ultimi costosi cicli trafugati rimasti in caserma. Il valore totale delle biciclette si aggira sui 30 mila euro e riguardano marchi prestigiosi quali Bianchi, Trek, Pinarello, Scott, Olympia, Conway, Corratec e Giant. Ognuna di queste supera singolarmente (e ampiamente) i tremila euro di costo.

Gli agenti della compagnia thienese hanno recuperato la refurtiva trafugata nella notte tra il 17 e 18 agosto. La segnalazione è arrivata da un uomo impegnato in una passeggiata serale, dopo aver fermato la pattuglia in perlustrazione, il cittadino ha raccontato di aver visto poco distante diverse mountain bike, bici da corsa ed elettriche abbandonate. Raggiunto il luogo indicato, i carabinieri hanno compreso immediatamente la situazione, comprendendo che le biciclette potevano essere provento di furto. Successivi controlli, tramite la banca dati in uso alle forze di polizia, hanno permesso di accertare che, almeno una di queste, era stata rubata da pochi giorni all’interno di un garage condominiale nel trevigiano, dopo che ignoti avevano tagliato il basculante e forzato la serratura.

A questo punto i militari, senza alcuna esitazione, hanno fatto recuperare le biciclette e le

hanno custodite presso la sede del comando in via Lavarone a Thiene per i successivi

accertamenti finalizzati all’individuazione delle eventuali vittime di furto. Grazie alle

immediate ricerche diramate ai vari comandi presenti in maniera capillare in tutte

le province del Veneto e delle altre regioni limitrofe, si è potuto risalire a sei proprietari,

residenti nelle vicine provincie di Trento e Treviso, che avevano effettivamente subito il

furto della propria bicicletta.

Le indagini hanno permesso di risalire ai luoghi dei furti, avvenuti scassinando i garage sotterranei di alcuni condomini di una piccola località vicino Rovereto, mentre altre sono state rubate qualche notte prima in zona Conegliano, sempre utilizzando la stessa tecnica per forzare i basculanti. Nella mattinata di ieri 28 settembre, presso il comando di Via Lavarone, sono avvenute le operazioni di restituzione dei velocipedi ai quattro cicloamatori che, quando hanno rivisto le proprie biciclette, che ormai credevano perse per sempre, non hanno saputo nascondere la loro commozione. Nei prossimi giorni, invece, saranno restituite ai legittimi proprietari del trevigiano la bici da corsa marca Trek e la Mountain bike Olympia. Al momento rimangono ancora tre biciclette non reclamate, chiunque riconoscesse il proprio mezzo nelle foto qui sotto può contattare i carabinieri di Thiene per il definitivo recupero.