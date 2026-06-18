Val d’Astico incontra…Farinetti: a Pedemonte il debutto da romanziere dell’imprenditore

Un nuovo appuntamento che arricchisce un format ormai più che rodato. “Val d’Astico incontra” torna con un ospite di rilievo nazionale e internazionale: domani, venerdì 19 giugno alle ore 18, la sede di BVR Banca a Pedemonte ospiterà Oscar Farinetti, protagonista di un incontro d’autore promosso da La Seconda Edizioni, in collaborazione con il Comune di Pedemonte, e condotto come di consueto da Alberto Toldo.

Scrittore, dirigente d’azienda e imprenditore tra i più noti del panorama italiano, Farinetti è conosciuto al grande pubblico per aver fondato la catena Eataly e per la sua precedente esperienza alla guida di Unieuro. Una figura capace di coniugare visione imprenditoriale e narrazione culturale, qualità che emergono con forza nel suo esordio come romanziere, La regola del silenzio, al centro della serata. Il romanzo introduce il lettore nella vicenda intensa e complessa di Ugo Giramondi, un bambino la cui esistenza cambia radicalmente dopo un evento traumatico: la morte improvvisa del nonno, figura di riferimento affettivo e morale, colto da un infarto sotto i suoi occhi nel magazzino della ferramenta di famiglia. Da quel momento, Ugo perde la capacità di esprimersi con fluidità: la mente resta lucida, ma la parola si fa rara, selettiva, quasi trattenuta.

Un silenzio che, da apparente limite, si trasforma nel tempo in una risorsa. Osservatore acuto, capace di cogliere dettagli invisibili ai più, Ugo diventa il punto di riferimento di un gruppo di amici uniti e destinati a restare tali anche negli anni della maturità. Ma la vita torna a incrinarsi: un nuovo, drammatico evento lo pone al centro di un’indagine, quando viene ritrovato privo di sensi sulla scena di un crimine che lo tocca nel profondo e del quale, al tempo stesso, potrebbe apparire responsabile.

Costruito in tre atti – giovinezza, processo, carcere – La regola del silenzio si muove sul filo del thriller senza rinunciare a una dimensione più ampia, che indaga i legami dell’amicizia, le ambizioni personali, il peso dell’amore e della memoria. Farinetti compone così una storia che parla anche di impresa, non solo in senso economico, ma come sfida esistenziale: la capacità di trasformare la perdita e la nostalgia in energia creativa. L’incontro di Pedemonte si preannuncia dunque come un momento di riflessione e confronto, in cui letteratura e esperienza imprenditoriale dialogano apertamente. La moderazione di Alberto Toldo guiderà il pubblico in un percorso tra le pagine del libro e le molteplici sfaccettature del suo autore, offrendo spunti che vanno oltre la semplice presentazione editoriale.

Ancora una volta, “Val d’Astico incontra” conferma la propria vocazione ad essere uno spazio vivo di cultura e incontro, capace di portare nella vallata protagonisti di primo piano e di favorire una partecipazione attenta e coinvolta. Una serata che promette di lasciare il segno, nel segno – questa volta – di un silenzio che parla.

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