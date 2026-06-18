Ondate di calore, é allerta gialla in tutto il Veneto

Permane in Veneto l’allerta per rischio ondate di calore almeno fino a lunedì. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato per questo l’allerta gialla (fase di attenzione) per caldo.

Nel dettaglio, l’allerta per la giornata di oggi 18 giugno, è per tutta la regione ad eccezione delle zone Dolomiti orientali, Dolomiti occidentali, Feltrino, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni, Prealpi orientali Baldo e Lessinia settentrionale, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino, Alpago Cansiglio, Prealpi trevigiane,. Per domani 19 giugno l’allerta è estesa invece su tutto il territorio regionale.

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