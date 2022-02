Perde il controllo dello scooter e rischia lo schianto sulle vetrine. Ferito un 28enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente nel centro di Thiene nel pomeriggio di martedì, con malcapitato protagonista di una “carambola” un giovane di 28 anni alla guida e in sella del suo ciclomotore di marca Malaguti, andato a sbattere su una fioriera di un negozio dopo un primo urto su un paletto di protezione di una vetrata.

Il conducente è rimasto ferito dopo lo sbalzo sull’asfalto in maniera non grave. Solo per “volere” del caso il bilancio sanitario è limitato a una sola persona soccorsa, vista la corsa dello scooter che ha “tagliato” da una parte all’altra Corso Garibaldi alle 16.30 di ieri, senza urtare altri veicoli in transito o investire dei pedoni.

Il 28enne thienese di residenza alla guida – O.R. le iniziali fornite dal comando di polizia locale poi intervenuta per i rilievi di rito – stava procedendo da piazza Scarcerle verso lo stop che immette in Corso Garibaldi. Per cause non ancora chiare, lo scooter ha invaso a velocità sostenuta il percorso pedonale verso destra, andando ad urtare con violenza su un paletto di protezione della vetrata di un negozio. Poi il “rimbalzo”, con fine corsa su uno dei contenitori di fiori installato sulla sponda opposta come barriera di protezione per i clienti di un bar seduti all’esterno.

Lo scooterista rimasto dolorante a terra è stato raggiunto sul posto da un’ambulanza del Suem 118, dopo il primo aiuto prestato da passanti ed esercenti che ieri pomeriggio hanno assistito alla scena. Ricoverato in codice giallo al pronto soccorso di Santorso, il giovane cittadino thienese ha riportato lesioni alla gamba sinistra e alla testa (il casco non era adeguatamente allacciato come verificato tramite i filmati di videosorveglianza dagli agenti del consorzio Nord Est Vicentino) che necessiteranno di alcune settimane di tempo per la piena guarigione.

Una volta ristabilitosi pienamente dopo la convalescenza, il giovane uomo dovrà pagare una serie di sanzioni a lui comminate dalla pattuglia di agenti che si è occupata di ricostruire la dinamica dell’incidente: per velocità pericolosa in centro abitato, la perdita di controllo del veicolo e per il casco non allacciato.