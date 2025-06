Perde il controllo dello scooter, si schianta contro il muro. Grave un giovanissimo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La probabile perdita di controllo del mezzo, la velocità non troppo ridotta e infine lo schianto a rompere il silenzio di una zona solitamente tranquilla: succede a Nogarole Vicentino dove nella notte appena trascorsa, due giovanissimi della zona, a bordo di uno scooter, hanno terminato la loro corsa contro un muretto a secco.

I Vigili del Fuoco di Vicenza sono intervenuti infatti attorno all’1.00 in Via Selva, nelle colline nogarolesi, per l’incidente stradale che ha provocato due feriti, di cui uno grave. I due giovani – uno sarebbe ancora minorenne – si trovavano a bordo del medesimo ciclomotore quando, per cause che comunque dovranno essere meglio vagliate dalle forze dell’ordine intervenute, si sono schiantati contro il manufatto a bordo strada. I pompieri, giunti dopo l’allarme dal locale distaccamento di Arzignano, si sono recati sul posto con un’autopompa serbatoio ed un modulo antincendio su pickup con a bordo cinque operatori: assieme agli operatori SUEM nel frattempo già sul luogo del sinistro con due autoambulanze, hanno quindi provveduto a recuperare i malcapitati scaraventati dalla violenza dell’impatto nel campo adiacente al muro. Le operazioni e la messa in sicurezza dell’area si sono protratte per oltre un’ora: presenti per i rilievi di rito anche i Carabinieri.

