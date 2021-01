E’ pronta la piastra polivalente attrezzata per parkour e fitness. Ora skate park e campetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grazie a un investimento di complessivi 130 mila euro da parte del Comune di Thiene è stata ultimata ed è già a disposizione dei cittadini del quartiere la piastra polivalente in “area Vianelle”, precisamente in via Trentino. In particolare dei più sportivi tra loro, visto che la piattaforma è stata arricchita di nuove attrezzature per il fitness, il parkour e in generale per fare movimento e attività fisica all’aria aperta, a fianco del campo di pallacanestro in cemento già presente.

L’opera conclusa nei giorni scorsi prima di Natale rientra nell’alveo della serie di interventi articolati mirati alla riqualificazione di un polo pubblico “storico” e molto frequentato dai thienese, soprattutto in primavera e in estate, nel quartiere dei Cappuccini.

Conclusa questa prima parte importante, è prevista a breve una seconda fase di lavori sarà per realizzare un campo artificiale destinato alla pratica del calcio a 5, con reti para palloni sul perimetro e lo skate park, dotato di rampe da skateboard conformi alla normativa. Questo secondo stralcio sarà eseguito nei prossimi mesi primaverili, quando le condizioni meteo, in modo particolare le temperature, consentiranno di procedere con le lavorazioni necessarie all’opera.

“Da tempo la piastra di via Trentino era oggetto di attenzione da parte dell’amministrazione Comunale – spiega Andrea Zorzan, assessore ai Lavori Pubblici -. Abbiamo sviluppato un progetto che qualifica ed amplia l’esistente dal punto di vista dell’offerta sportiva. Come per le riqualificazioni delle aree verdi cittadine, la giunta Casarotto dimostra di voler rilanciare i luoghi di aggregazione all’interno dei singoli quartieri, sperando che possano presto tornare ad essere frequentati e vissuti con serenità e libertà”.

“Vogliamo porre la massima attenzione nei confronti dei nostri giovani – è il commento di Giampi Michelusi, assessore allo Sport e al Tempo Libero –. Soprattutto in questo momento così particolare in cui, a causa della pandemia, è possibile fare solo sport individuale, l’offerta di uno spazio attrezzato come l’area di via Trentino è veramente una ghiotta opportunità. Anche il Parco del Donatore ospiterà nei prossimi mesi strutture per il parkour. Lo Sport a Thiene vuole fornire ampie possibilità anche in questo periodo”.