Incontro tra sindaco, comandante polizia locale e questore berico in Municipio

Uno scambio di vedute sulla gestione della sicurezza pubblica in una città come Thiene e anche uno scambio di cortesie e di doni hanno caratterizzato l’incontro di ieri in Municipio tra l’ospite invitato, il questore di Vicenza, Francesco Zerilli, 59enne romano di nascita da soli tre mesi insediatosi negli uffici di via Mazzini nel capoluogo, e il primo cittadino locale Giampi Michelusi.

Il sindaco è stato accompagnato nell’occasione da Filippo Colombara, nuovo comandante del consorzio di polizia locale Nordest Vicentino con sede operativa proprio nella città altovicentina. Al termine dell’incontro Michelusi ha fatto dono all’ospite istituzionale una pregiata stampa con una riproduzione artistica della Città di Thiene e un libro fotografico.

“Ringrazio il signor questore a nome di tutta l’amministrazione comunale – ha detto al termine dell’incontro Michelusi – per l’attenzione che dedica a Thiene e al suo territorio. Sono stato onorato di illustrare la città e di confrontarmi con lui sulle dinamiche, sulle criticità e sulle potenzialità in atto. La sinergia tra istituzioni è fondamentale per poter rispondere alle esigenze dei cittadini e garantire il presidio della nostra area”. Con l’occasione il sindaco thienese ha rinnovato al questore l’augurio di buon lavoro, riconoscente per la collaborazione in essere.

