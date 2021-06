La piscina estiva apre al pubblico, Michelusi: “una bella notizia”. Primi tuffi da domani

Che sia per qualche bracciata tonificante in acqua o per godersi una tintarella su uno degli sdrai messi a disposizione, via libera da martedì 15 giugno alla riapertura della piscina comunale di Thiene. Cancelli aperti dalle 12 di domani, per il primo dei tanti pomeriggio estivi che attendono gli utenti thienesi e dei paesi intorno dell’Altovicentino, dopo aver risolto tutte le problematiche pendenti legate alla gestione di una società privata e aver adeguato le misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria.

“Una gran bella notizia – fa sapere il Comune – molto attesa da quanti, dai bambini più piccoli agli adulti, sono soliti frequentarla per fare sport o semplicemente per trascorrere qualche ora di benessere e svago piacevole”. E coincide con la prima in data di caldo con temperature sopra i 30 gradi che si sono “assaggiate” in questi giorni di metà giugno, con l’estate ormai imminente già alle porte.

Ad annunciarlo alla cittadinanza è in particolare Giampi Michelusi, assessore allo Sport, che in tutti questi mesi nei quali il settore è stato pesantemente condizionato dalle misure anti Covid non ha mai messo di attivarsi per sostenere e verificare eventuali percorsi possibili a sostegno sia delle associazioni sportive sia di quanti praticano le discipline a vario livello. E le piscine comunali, ovviamente, non potevano che rientrare tre le priorità con l’arrivo delle bella stagione e l’allentamento delle restrizioni sancite nel Dpcm più recente.

“Non è stato facile quest’anno farsi trovare puntuali con l’apertura – commenta lo stesso Michelusi dopo il via libera ufficiale – a causa di svariati problemi che la concessionaria ha accusato, tuttavia un grande lavoro di mediazione, svolto in condivisione fra l’assessorato allo Sport e la straordinaria professionalità degli uffici preposti, hanno reso possibile questo grande risultato. Ringrazio Massimo Danese, direttore dell’impianto natatorio, per la collaborazione che ha contraddistinto questo difficile e delicato periodo”.

Le piscine comunali ripartono, dunque, con tutte le attività corsistiche e di fitness in acqua

nell’impianto scoperto. I prezzi sono quelli consueti, anche per gli abbonamenti 10 ingressi, mentre un leggero aumento interesserà l’abbonamento stagionale e il Camp Baby, quest’ultimo attivo a partire da luglio, a motivo dell’allineamento con le prescrizioni che richiedono gruppi più ridotti per ogni insegnante. Per ogni più approfondita informazione è a disposizione la segreteria al numero di telefono: 0445.381866 negli orari dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 19.30, e nei giorni di sabato e domenica, dalle 9 alle 18.45.