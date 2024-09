Poliambulatori San Gaetano: Endoscopia digestiva con NBI per rilevare lesioni precoci

La salute dell’apparato digerente è essenziale per il benessere generale, sia fisico che emotivo, e per una corretta funzione corporea. Quando si rilevano possibili alterazioni o si notano sintomi che possono far pensare a una problematica a livello gastrico o intestinale, il medico può indicare l’esecuzione di un’endoscopia digestiva. Colonscopia e Gastroscopia sono gli esami più indicati per approfondire la presenza di alterazioni alle mucose digestive: ma non tutte le endoscopie, però, offrono lo stesso livello di precisione.

Poliambulatori San Gaetano si è dotato della tecnologia NBI (Narrow Band Imaging), un sistema all’avanguardia che migliora la visione delle lesioni e riduce il rischio di diagnosi incomplete.

Cos’è la tecnologia NBI?

La NBI utilizza lunghezze d’onda specifiche della luce per migliorare la visibilità di vasi sanguigni e tessuti. L’abilità dello specialista viene esaltata e il medico è in grado di individuare lesioni precancerose e anomalie in fase precoce con maggiore efficacia rispetto agli esami tradizionali.

Perché la diagnosi precoce è importante?

Lesioni non rilevate tempestivamente possono svilupparsi in condizioni più gravi, portando a trattamenti più invasivi. La tecnologia NBI riduce questi rischi, consentendo diagnosi precise in tempi brevi. A tutto vantaggio per il paziente che può contare su una precisione diagnostica superiore.

Quali sono i vantaggi della tecnologia NBI di Poliambulatori San Gaetano?

Con la tecnologia NBI, si possono identificare anche le più piccole anomalie, riducendo i rischi di diagnosi incomplete e migliorando, dunque, i risultati dei trattamenti. Inoltre, presso la San Gaetano Clinica e Ricerca di Thiene, è possibile effettuare Gastroscopie e Colonscopie in sedazione garantendo massimo comfort e tranquillità ai pazienti.

