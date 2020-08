Restyling alla Strada degli Scarubbi: investiti 250mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Saranno completati nei prossimi giorni i lavori alla Strada degli Scarubbi, sul monte Pasubio, nel territorio comunale di Posina.

Gli Scarubbi, noti oggigiorno soprattutto per essere la via di ritorno dal percorso delle 52 gallerie dove ogni anno transitano oltre 50.000 escursionisti, sono stati messi in sicurezza grazie ai fondi dell’Alluvione Vaia, per il maxi importo di di 250mila euro. Il tracciato degli Scarubbi parte dal rifugio Papa a quota 1928, per arrivare a valle in località Bocchetta Campiglia.

Gli interventi si sono concentrati nella sistemazioni delle pareti a monte della strada, sia con lavori di disgaggio che apposizione di reti contenitive ed altri interventi strutturali.

“Credo che tutto il nostro territorio sia un patrimonio ambientale e storico di straordinaria bellezza – spiega il sindaco di Posina Andrea Cecchellero – e mi auguro che presto anche la parte degli Scarubbi che rientra nell’area trentina possa ricevere la stessa attenzione”.