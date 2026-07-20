Lavori sull’acquedotto, interruzione della fornitura in alcune vie il 22 luglio

Nuovo step a Thiene per la distrettualizzazione della rete: sono in arrivo quattro saracinesche e i lavori, che richiedono l’interruzione della fornitura dell’acqua alle utenze, riguarda sei vie del centro.

Il nuovo intervento di Viacqua serve per proseguire nella suddivisione della rete idrica in distretti: un’operazione che permette di avere un più puntuale controllo su flussi, consumi, portate dell’acquedotto al fine di individuare in tempi sempre più rapidi eventuali anomalie e intervenire con il minor disagio possibile nei confronti delle utenze.

Per l’installazione delle quattro nuove saracinesche, in particolare, si prevedono interventi nelle giornate del 21, 22 e 23 luglio in via Corradini, nei pressi dell’incrocio con via Trento e via Trieste. Nella giornata di mercoledì 22 luglio, inoltre, sarà necessario procedere anche ad una temporanea interruzione della fornitura d’acqua, tra le 8 e le 13, con effetti che interesseranno le vie Corradini, Fogazzaro, Monte Cimone, Montello, Gorizia e Kennedy. In caso di maltempo l’intervento verrà posticipato alla giornata di giovedì 23 luglio.

Come per i precedenti interventi, Viacqua avverte che alla riapertura dell’acqua potranno verificarsi locali fuoriuscite di acqua torbida o di colore biancastro, condizione che si risolve in breve tempo lasciando scorrere il flusso per alcuni secondi.

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