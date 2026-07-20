Lavori sull’acquedotto, interruzione della fornitura in alcune vie il 22 luglio

Da
Redazione
-
(aggiornato il )

Nuovo step a Thiene per la distrettualizzazione della rete: sono in arrivo quattro saracinesche e i lavori, che richiedono l’interruzione della fornitura dell’acqua alle utenze, riguarda sei vie del centro.

Il nuovo intervento di Viacqua serve per proseguire nella suddivisione della rete idrica in distretti: un’operazione che permette di avere un più puntuale controllo su flussi, consumi, portate dell’acquedotto al fine di individuare in tempi sempre più rapidi eventuali anomalie e intervenire con il minor disagio possibile nei confronti delle utenze.

Una saracinesca per le condutture di Viacqua

Per l’installazione delle quattro nuove saracinesche, in particolare, si prevedono interventi nelle giornate del 21, 22 e 23 luglio in via Corradini, nei pressi dell’incrocio con via Trento e via Trieste. Nella giornata di mercoledì 22 luglio, inoltre, sarà necessario procedere anche ad una temporanea interruzione della fornitura d’acqua, tra le 8 e le 13, con effetti che interesseranno le vie Corradini, Fogazzaro, Monte Cimone, Montello, Gorizia e Kennedy. In caso di maltempo l’intervento verrà posticipato alla giornata di giovedì 23 luglio.
Come per i precedenti interventi, Viacqua avverte che alla riapertura dell’acqua potranno verificarsi locali fuoriuscite di acqua torbida o di colore biancastro, condizione che si risolve in breve tempo lasciando scorrere il flusso per alcuni secondi.

 – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.