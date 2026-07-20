Dal maltempo danni alla linea Vicenza-Treviso. Lavori in corso e bus sostitutivi

Sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Treviso–Vicenza a seguito dei danni provocati dal maltempo che nei giorni scorsi ha interessato gli impianti di alimentazione elettrica a Carmignano di Brenta (Padova). Lo comunica Ferrovie dello Stato – Rfi.

Da oggi, lunedì 20, fino a martedì 28 luglio la fermata di Carmignano di Brenta sarà temporaneamente soppressa per i soli treni regionali della relazione Treviso–Vicenza. Per garantire la mobilità dei viaggiatori è stato attivato un servizio sostitutivo con bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Rfi consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette o di altri mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani d’assistenza. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per il ripristino della piena funzionalità degli impianti.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.