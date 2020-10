Provoca un incidente alla rotatoria del Sole e scappa. Ma lascia la targa sull’asfalto

Un incidente avvenuto alle 18 di mercoledì alla rotatoria del “Sole”, zona Est di Thiene, sta passando di bocca in bocca da quelle parti, visto che il “pirata della strada” di turno avrebbe le ore contate ancora prima di guardare l’orologio.

Dopo aver provocato il sinistro stradale, infatti, ha “sgommato” lasciando la zona senza accorgersi di aver lasciato sull’asfalto la targa precedentemente posta sull’anteriore della sua macchina, raccolta subito dopo da un paio di passanti che avevano notato un oggetto a terra.

Si è trattato di un tamponamento tra due auto, avvenuto in via Divisione Julia di fronte a un negozio di frutta e verdura, con danni rilevanti per una vettura di marca Ford. E’ stata colpita con violenza da tergo da una Volkswagen di colore scuro che sopraggiungeva alle spalle, nello stesso senso di marcia. Un gran botto con appena un cenno di frenata, secondo le testimonianze di varie persone che si trovavano all’esterno e nel parcheggio antistante al momento dell’impatto, con il “pirata” a dileguarsi senza nemmeno accertarsi che il conducente urtato avesse bisogno di soccorso.

Per fortuna il giovane uomo vittima del tamponamento non ha riportato ferite importanti, uscendo subito dall’abitacolo ed esprimendo il proprio dissenso – per usare un eufemismo – per l’accaduto. A rincuorarlo alcuni passanti, uno dei quali aveva già annotato il numero di targa del “fuggitivo” che, a ben vedere, pochi secondi dopo si è visto che corrispondeva perfettamente al codice riportato nella targa rinvenuta sulla strada.

Della questione di occuperanno i carabinieri o gli agenti di polizia locale: sarà per loro un probabilmente un momento da ricordare quando si presenteranno al campanello del responsabile, consegnandoli la targa smarrita e, magari, una serie di sanzioni e una denuncia.