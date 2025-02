Anziano alla guida provoca l’incidente in rotatoria e fugge. Rintracciato dagli agenti

Si sono mossi in “accoppiata vincente” gli agenti dei due distinti consorzi di polizia locale di Thiene (Nord Est Vicentino) e Valdagno (Valle Agno) per fermare ieri pomeriggio un pirata della strada di 81 anni, reo di aver causato un incidente a Thiene poco prima delle 16 di lunedì, senza fermarsi ad accertarsi dei danni a cose o persone. Di fatto fuggendo a proprie (eventuali) responsabilità in merito all’urto tra due veicoli che si è verificato all’intersezione tra via dei Quartieri, via Valcismon e via Valsugana, nel quartiere della Conca, poco lontano dalla cittadella degli studi superiori.

A partirne ieri le conseguenza una giovane conducente 24enne di Dueville. Per sua fortuna non ha riportato lesioni sul piano fisico, mentre per l’Audi che guidava si è reso necessario l’intervento di un carroattrezzi per rimuoverla dalla sede stradale.

L’attempato automobilista, per nulla incline alle norme del Codice della Strada a quanto pare, è stato fermato all’uscita della galleria Schio Valdagno Pass, circa una ventina di minuti dopo l’incidente. Tutto ciò grazie al supporto delle tecnologie dei varchi elettronici e videosorveglianza, alle testimonianze raccolte sul luogo del sinistro e alla collaborazione preziosa tra i due consorzi di vigilanza. Ora G.M. – rese note le iniziali oltre a residenza ed età -, di Valdagno, dovrà rispondere dei danni provocati. Non rilevando persone ferite nel corso degli accertamenti di rito, il pensionato vicentino eviterà l’imputazione di omissione di soccorso, ma se sul piano etico rimane il fatto che non si è fermato per accertarsene in prima persona.