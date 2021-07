Sport all’aria aperta ricordando il coraggio dell’Alpino Miotto: sabato la cerimonia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uno spazio dedicato ai giovani di Thiene, in memoria di un loro coetaneo che nell’ultimo giorno dell’anno 2010 sacrificò la sua vita in vesti di soldato, di Alpino, e di coraggioso ragazzo vicentino andato in terra straniera e di guerra in nome della Patria che tanto amava e rispettava. Aveva solo 24 anni, allora, Matteo Miotto, valente soldato che proprio nel suo quartiere d’origine verrà ricordato sabato mattina con una cerimonia di intitolazione della rinnovata piastra sportiva polivalente di via Trentino.

L’appuntamento è dunque per sabato 24 luglio con inizio alle 10.30, per un momento che sarà sia solenne per la memoria del giovane thienese, sia di valorizzazione di un’area sportiva all’aperto che sta convogliando l’interesse di tanti adolescenti e giovani della città, non solo del quartiere dei Cappuccini, per le tante proposte che offre.

Il costo complessivo dei lavori svolti ammonta a circa 150 mila euro, per metà coperti da un finanziamento regionale e per la parte restante dall’amministrazione comunale thienese, che ha inteso riqualificare e ampliare in maniera sostanziale un’area già destinata da metà anno ’90 al tempo libero, prima non sfruttata appieno. Oltre al campetto con fondo in cemento per la pallacanestro e all’impianto in erba per il calcio con spogliatoi, dalla scorsa estate sorgono delle nuove e moderne aree attrezzate per il parkour e il calisthenic, per lo skate e per il calcio a 5 all’esterno.

Chi, tra i giovani e non, vorrà usufruire dell’impianto polivalente, potrà da sabato farlo con un valore aggiunto: onorando la memoria del Primo Caporal Maggiore del 7° Reggimento Alpini di Belluno. Matteo, nato a Thiene nel 1986, dove il suo ricordo rimane sempre vivo, è caduto in battaglia mentre partecipava alla missione internazionale Nato in Afghanistan. A strapparlo all’affetto dei genitori, dei parenti e dei tanti amici dell’Altovicentino furono le ferite riportate in uno scontro a fuoco, a Buji, nella valle del Gulistan. Per il suo eroismo gli sono state riconosciute la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito e la Croce d’Onore.

Quattro mesi fa circa era giunta la notizia ufficiale dell’imminente intitolazione a Matteo Miotto della piastra sportiva, una proposta che ha unito tutti, una volta tanto anche nella politica cittadina, trovando il massimo consenso possibile sugli scranni dell’assemblea che governa la città di Thiene. “L’intitolazione dell’area a Matteo è stata promossa dal sindaco Giovanni Casarotto – spiega una nota del Comune – e subito accolta sia dai genitori di Matteo che, all’unanimità, dal Consiglio Comunale nel marzo 2021, essendo uno spazio dedicato ai giovani, come lo era Miotto, e nel quartiere da cui era originario”.