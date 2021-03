Reti internet in tilt nel Thienese. In “ginocchio” smart working e dad scolastica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ “caccia” all’hotspot da stamattina a Thiene, ma anche a Villaverla, Zanè, Carrè e parte di Marano Vicentino e Sarcedo, visto che più reti fisse risultano dalle 9 di stamattina senza segnale. Una situazione che per difetto si può definire come “fastidiosa” e che sta creando problemi a molte famiglie con i figli in didattica a distanza e lavoratori in smart working del Thienese, oltre che ad aziende e attività commerciali aperte, con particolare riguardo ai pagamenti automatici (pos).

Al momento non si conosce la causa reale del disservizio, che rischia di prolungarsi nel corso della giornata e che è stato segnalato da decine di utenti agli operatori telefonici di riferimento e ai negozi di telefonia della zona.

Si potrebbe trattare di un guasto a una o più delle centraline distribuite sul territorio, ma c’è anche chi parla di sovraccarico della rete visto l’incremento esponenziale delle varie utenze domestiche e il traffico in banda da “rivedere”. Particolarmente interessate dal problema prolungato sarebbero – il condizionale è d’obbligo in attesa di conferme da parte dei tecnici specializzati – i collegamenti attraverso la fibra ottica legati ai fornitori Fastweb, WindTre, Vodafone (ma si tratta di una lista probabilmente incompleta) almeno secondo le segnalazioni pervenute finora.

Per quanto riguarda il traffico dati da mobile il servizio internet sarebbe regolare, anche se inevitabilmente il concentramento di allacciamenti agli hotspot personali sta creando dei rallentamenti. A risentire del crash in particolar modo studenti e studentesse, soprattutto i più piccoli, parte dei quali impossibilitati a seguire le lezioni da casa in questa area dell’Altovicentino. Non si segnalano interruzioni del servizio, invece, a Schio e dintorni nè verso est a Breganze e paesi limitrofi.

La notizia è in aggiornamento