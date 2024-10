Riqualificazione della stazione autobus: a gennaio la gara. Opere per 730 mila euro

È di questi giorni l’approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del progetto preliminare di riqualificazione della stazione degli autobus di Thiene al Bosco dei Preti.

“Si tratta di una bella notizia – dichiara il sindaco Giampi Michelusi – che ci permette di entrare ora nella fase più operativa di un intervento sul quale l’attenzione dell’amministrazione comunale non è mai venuta meno e che si pone nel novero delle opere ritenute prioritarie e sulle quali si sta lavorando. Il progetto è frutto di uno studio meticoloso ed è strategico sotto diversi punti di vista: interessa un’area del centro molto frequentata, è a ridosso della cittadella scolastica e del centro storico, presenta l’opportunità di permettere un presidio stabile della Polizia Locale, migliorando così lo standard di sicurezza in città e assicurando alla Polizia Locale e al suo nuovo prossimo comandante, dottor Filippo Colombara, nuovi strumenti per il controllo del territorio. L’area, infatti, sarà anche videosorvegliata”.

“Il progetto – spiega Nazzareno Zavagnin, assessore ai Lavori Pubblici – è il risultato di una condivisione che abbiamo voluto attuare sia con la Svt che con la Soprintendenza nella consapevolezza di realizzare un’opera funzionale alle esigenze di chi la vivrà quotidianamente e in linea con la tutela dell’area, anche se non vincolata. Ricordo anche che il progetto di riqualificazione dell’area specifica è sostenuto in primis dallo studio del carico d’utenza che vede in maggioranza studenti provenienti dai Comuni limitrofi”.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, atteso per dicembre, tutto diventa pronto per indire finalmente la gara in gennaio e procedere quindi all’affidamento dell’opera, finanziata dall’Amministrazione Comunale con un investimento di oltre 730mila euro. “L’importo è al momento completamente a carico del Comune – specifica al riguardo Zavagnin –, ma abbiamo comunque richiesto una compartecipazione economica anche alla Provincia e a Svt“.

Il progetto

La stazione delle autocorriere è ubicata dove è attualmente a partire dal 1985 e da allora è stata oggetto solo di interventi di manutenzione ordinaria. Copre un’area, completamente pavimentata, di circa 3.350 metri quadrati, al cui interno, oltre ai percorsi per i mezzi di trasporto, ci sono due pensiline completamente aperte su tutti i lati ed un edificio posto fra queste. Il nuovo progetto, oltre a riqualificare l’intera area e gli edifici che ci sono al suo interno, interviene anche nelle aree circostanti.

Sarà sistemata via dei Tigli, asse viario di ridotta larghezza, ma di grande importanza in quanto, oltre a servire i residenti, collega la stazione delle corriere e il centro della città con il grande polo scolastico che si trova più a sud. Nel progetto, come noto, è previsto il cambio di destinazione d’uso dell’edificio centrale da bar a nuovo distaccamento della polizia locale e a uffici che saranno messi a disposizione di un’associazione di vigilanza volontaria.

L’attuale ufficio degli autisti delle autocorriere sarà mantenuto nella stessa posizione anche se sarà completamente modificato e rivisto a livello distributivo. Sempre all’interno di questo edificio si ricaverà un servizio igienico pubblico con porta dotata di apertura a gettone e un altro piccolo locale destinato ad ospitare tutte le dotazioni tecniche ed impiantistiche degli edifici e dei servizi dell’intera area.

Altra parte fondamentale del progetto riguarda il fronte principale che collega con un percorso coperto le due pensiline e l’edificio centrale. Resteranno leggibili le due testate delle attuali pensiline, saranno completamente rimosse le attuali strutture metalliche e sarà costruito un nuovo portico dalla forma elementare che prende spunto dal sistema trilitico del vecchio portale d’ingresso del foro boario, ora demolito, ma di cui sono state reperite delle vecchie immagini.

Per evitare che i piccioni si insinuino all’interno della struttura di copertura, il soffitto sarà completamente chiuso con delle doghe metalliche verniciate posate orizzontalmente.

Il nuovo portico sarà più basso rispetto alla copertura delle pensiline, che resterà completamente a vista. La sua struttura, dovendo garantire un percorso completamente coperto, arriverà in prossimità a quella delle pensiline, senza attaccarsi.

Verranno completamente riqualificati l’attuale marciapiede, la pavimentazione, il manto di copertura. All’interno delle pensiline verranno posizionate delle panchine monolitiche in calcestruzzo colorato e dei cestini in metallo. Saranno messe a dimora nuove alberature in sostituzione di quelle attualmente malate.

Altro intervento importante riguarda la realizzazione di una serie di percorsi interni all’area che servono per indirizzare il traffico pedonale degli utenti della stazione delle autocorriere.

Importante sarà il collegamento con il percorso pedonale che verrà realizzato lungo il tratto iniziale di via dei Tigli per mettere in sicurezza il traffico pedonale, soprattutto degli studenti che percorrono questa strada per arrivare al polo scolastico. Qui sarà conservato l’importante viale alberato esistente e verrà completamente rifatta l’aiuola dove sono piantati.

Con l’intervento sarà rivisto l’impianto di illuminazione esterno dell’intera area con l’introduzione di nuovi pali dotati di armature a led che andranno ad integrare l’impianto di illuminazione delle pensiline e del percorso coperto sul fronte. Sono previsti anche la realizzazione di un’isola ecologia interrata, l’installazione di un dissuasore in corrispondenza dell’imbocco di via dei Tigli che sarà in funzione nei momenti di massimo flusso pedonale sulla strada, corrispondente all’ingresso e all’uscita degli studenti dalle scuole, per garantire la loro massima sicurezza e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.