Rubano un paio di occhiali da un negozio: individuati e denunciati grazie alla videosorveglianza

Due uomini di origini rumene, residenti uno in Romania e l’altro nel Regno Unito, sono stati denunciati dalla polizia locale Nordest Vicentino di Thiene con l’accusa di furto aggravato.

Lo scorso 18 agosto scorso i due hanno infatti sottratto un paio di occhiali da sole del valore di circa 700 euro dall’espositore che si trovava all’interno di un negozio Linottica in corso Garibaldi a Thiene. Uno dei due, mentre l’altro ha distratto il personale dipendente del negozio, ha preso il costoso paio di occhiali e lo ha nascosto infilandoselo nella tasca dei pantaloni. I due poi si sono allontanati a piedi facendo perdere le loro tracce.

Il titolare del negozio, prima insospettito del comportamento dei due e poi accortosi del furto, dopo aver allertato il comando di polizia locale di via Rasa ha provveduto a consegnare agli agenti, intervenuti in pochi minuti nel punto vendita, le immagini della videosorvglianza interna da cui si è potuto chiaramente vedere quanto accaduto, ma anche la fisionomia dei due ladri. Gli agenti hanno anche visionate le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, mentre la descrizione dei due soggetti è stata diramata agli agenti in servizio di pattuglia sia in auto che a piedi.

Due giorni dopo, il 20 agosto, i due sono così stati intercettati dalla pattuglia di pronto intervento mentre camminavano in centro a Thiene. Fermati ed accompagnati in comando, sono stati riconosciuti effettivamente come gli autori del furto aggravato e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.