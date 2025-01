Fiamme nell’ntercapedine di una casa in legno: danni ingenti e abitazione inagibile

Poco dopo le 15 di oggi, 6 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castellaro a Salcedo per un principio d’incendio all’interno dell’intercapedine di una casa in legno.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Thiene e da Bassano del Grappa sono riusciti ad individuare l’origine del fumo dopo aver rimosso una parete di cartongesso, all’interno di un vano servizi. Una lenta combustione aveva già intaccato l’isolamento, danneggiando l’impianto elettrico, di domotica, oltre a quello di ventilazione forzata.

Dopo lo spegnimento i pompieri hanno provveduto ad un’accurata verifica anche del tetto per escludere la presenza di ulteriori focolai.

A causa dei danni subiti la casa è inagibile fino al ripristino degli impianti. Successivamente, gli operatori intervenuti hanno completamento le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione.